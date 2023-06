Incidente mortale a Pomezia, l’ultimo saluto a Cristiano Maceratesi: domani i funerali

[adrotate group="9"]

Pomezia si stringe nel dolore attorno alla famiglia di Cristiano Maceratesi, lo scooterista di 55 anni morto lunedì scorso in un drammatico incidente lungo Via Monte d’Oro. Un impatto terribile avvenuto mentre si trovava in sella al suo Yamaha X-Max finito, per cause da accertare, contro un furgoncino; per il 55enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Domani, in Piazza Indipendenza a Pomezia, i funerali dell’uomo.

Domani venerdì 15 giugno i funerali di Cristiano Maceratesi

Le esequie saranno celebrate nella giornata di venerdì 15 giugno 2023, presso la Chiesa di San Benedetto in Piazza Indipendenza a Pomezia (dove ha sede anche il Comune, ndr) dalle ore 9.00. Intanto sulla morte dell’uomo proseguono gli accertamenti: da quanto emerso sin qui la vittima pare stesse viaggiando in direzione dell’aeroporto di Pratica di Mare quando c’è stato lo scontro fatale con l’altro mezzo. Una tragedia sulla quale la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. Ma sul sinistro avvenuto in Via Monte d’Oro, importante arteria di raccordo tra la Pontina e Via Pratica di Mare, restano ancora tanti interrogativi: da capire ad esempio la presenza eventuale di un altro mezzo che avrebbe indotto Cristiano Maceratesi ad allargarsi tanto da finire contro il furgone che viaggiava nella corsia di marcia opposta.

Strada pericolosa

A prescindere dalla dinamica dell’incidente, non è la prima volta che in Via Monte d’Oro si verificano incidenti anche gravi. Tra le criticità più volte segnalate dai residenti – anche con delle raccolte firme – c’è la costante presenza di buche e avvallamenti nonché la mancanza di illuminazione che rendono la strada oltremodo pericolosa. E lunedì scorso, purtroppo, l’incidente mortale costato la vita al 55enne.

