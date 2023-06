Incidente mortale a Lariano, addio a Marina, il ricordo del Sindaco di Cori: “Una triste notizia che addolora tutti”

Si chiamava Marina e aveva 59 anni. Ieri la sua vita è stata spezzata nel terribile incidente mortale avvenuto a Lariano, ai Castelli, al confine con Giulianello. Uno scontro terribile quello tra il suo mezzo e un camion della raccolta dei rifiuti, che non le ha lasciato scampo. La donna è morta sul colpo gettando nello sconforto l’intera comunità di Cori, città di cui era originaria. Ieri, appresa la terribile notizia, anche il Sindaco l’ha voluta ricordare con un pensiero sulla propria pagina Facebook:

“Conoscevo Marina, quando la incontravo era sempre pronta a dare consigli o suggerimenti per migliorare la nostra Città , e lo faceva sempre con il sorriso sulla bocca. Mi dispiace molto , insieme alla comunità ci stringiamo al dolore della famiglia”

L’incidente mortale tra Lariano e Giulianello ieri lunedì 5 giugno 2023

L’incidente mortale si è verificato ieri mattina alle prime luci del giorno, attorno alle 5.40, lungo Via Garibaldi, vicino all’Isola Ecologica di Lariano. Oltre alla vittima, altre due persone, che viaggiavano nel mezzo insieme a Marina, sono rimaste ferite anche se non in modo grave (sono stati portati in Ospedale e refertati in codice giallo). Illesi invece gli occupanti del camion della raccolta rifiuti. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco, le ambulanze nonché i Carabinieri provenienti da Lariano e da Velletri. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente avvenuto proprio al confine con Giulianello. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo andando poi ad impattare frontalmente contro il mezzo pesante. Chiusa la strada con ingenti ripercussioni alla viabilità di zona.