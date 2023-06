Incidente mortale tra Giulianello e Lariano: terribile scontro frontale, ci sono altri due feriti. Strada chiusa

Ennesima tragedia sulle strade del Lazio, teatro stamattina di un altro incidente mortale. Il sinistro, frontale, tra un camion e un’auto si è verificato tra Giulianello e Lariano: drammatico il bilancio, si parla di un morto e di altri due feriti. L’impatto, davvero terribile, è avvenuto lungo Via Garibaldi nei pressi dell’isola ecologica di Lariano. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. A perdere la vita è stata una donna classe 1961. I feriti, altre due persone, sono stati portati in Ospedale a Velletri (non in pericolo di vita). La strada risulta tuttora chiusa. Il drammatico incidente si è verificato all’alba di oggi, lunedì 5 giugno 2023.

Incidente mortale a Lariano oggi lunedì 5 giugno 2023

L’incidente mortale si è verificato stamattina attorno alle 5.40. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco, le ambulanze nonché i Carabinieri provenienti da Lariano e da Velletri. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente avvenuto proprio al confine con Giulianello. La donna avrebbe perso il controllo dell’auto andando poi ad impattare frontalmente contro il mezzo pesante. Ma si tratta di una prima ricostruzione considerando che i rilievi sono ancora in corso. Chiusa la strada con ingenti ripercussioni alla viabilità di zona. Per quanto riguarda gli altri feriti, le due persone che si trovavano nell’auto sono state portate in codice giallo in Ospedale e non sono pertanto in pericolo di vita. Sul camion, come detto, c’erano due persone che non hanno riportato conseguenze benché – chiaramente – sotto choc per quanto avvenuto. Nessuna irregolarità è stata riscontrata per quanto riguarda i documenti.

L’incidente mortale a Ostia

Nel fine settimana un altro incidente mortale si è verificato a Ostia, sul litorale romano. A perdere la vita è stato un 37enne nella notte tra sabato e domenica. La vittima era da poco uscita dal garage della sua abitazione quando si è scontrato con un’altra macchina in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni, a poca distanza da piazza Gasparri. Per il 37enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Stamattina invece un’altra tragedia con lo scontro terribile avvenuto ai Castelli.

