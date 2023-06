Telelaser Lazio, i controlli di questa settimana: il calendario delle postazioni fino all’11 giugno 2023

Telelaser sulle strade del Lazio, nuovi controlli questa settimana. Tornano le postazioni mobili della Polizia Stradale su alcune delle principali arterie della Regione: si tratta di un deterrente per scoraggiare comportamenti errati alla guida, tra cui l’alta velocità, causa di gravi incidenti stradali. Ogni settimana viene reso noto pertanto il calendario dei controlli con l’autovelox (mobile) da parte delle forze dell’ordine. Ecco dove saranno questa settimana.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili da lunedì 5 giugno 2023 a domenica 11 giugno 2023

Questa settimana ci saranno ad esempio i controlli sulla Pontina? E sul Grande Raccordo Anulare? Queste alcune delle domande più ricorrenti ad inizio settimana. Ebbene, secondo quanto diffuso dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni non ci saranno postazioni né sulla SS148, né sul GRA; le pattuglie della Polstrada saranno tuttavia presenti sia sull’A24 che sull’A12 Roma Civitavecchia. Verifiche anche su alcune strade nella provincia di Viterbo. Di seguito il calendario dei controlli della settimana in corso:

Martedì 6 giugno 2023: SS 675 (Viterbo)

Sabato 10 giugno 2023: SS1 (Viterbo)

Sabato 10 giugno 2023: A12 (Roma)

Domenica 11 giugno 2023: A24 (Roma)



Gli incidenti nel Lazio

Intanto sulle strade del Lazio, e in particolare su quelle di Roma e Provincia, si aggrava ogni giorno di più il bilancio degli incidenti gravi, anche mortali. L’ultimo nel weekend appena terminato: lo scontro è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno, intorno 4:00 del mattino, a Ostia A perdere la vita è stato un uomo di 37 anni, Wagner Carcione. La vittima era da poco uscita dal garage della sua abitazione quando si è scontrato con un’altra macchina in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni, a poca distanza da piazza Gasparri. Per il 37enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

