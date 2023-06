Terribile incidente ai Castelli, si schianta con l’auto contro il camion dei rifiuti: morta 62enne, altri due feriti

Arrivano aggiornamenti in merito al drammatico incidente mortale verificatosi questa mattina, lunedì 5 giugno 2023, nel Comune di Lariano, in Via Garibaldi, nei pressi dell’Isola Ecologica. In circostanze ancora in fase di accertamento un’auto, alla cui guida c’era una donna di 62 anni, si è scontrata frontalmente con un camion della raccolta dei rifiuti. L’impatto, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Ferite anche altre due persone che si trovavano in macchina con lei. Illesi invece i due occupanti del TIR.

Incidente mortale tra Lariano e Giulianello all’alba di oggi 5 giugno 2023

L’incidente mortale si è verificato stamattina attorno alle 5.40. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco, le ambulanze nonché i Carabinieri provenienti da Lariano e da Velletri. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente avvenuto proprio al confine con Giulianello. La donna avrebbe perso il controllo dell’auto andando poi ad impattare frontalmente contro il mezzo pesante. Ma si tratta di una prima ricostruzione considerando che i rilievi sono ancora in corso. Chiusa la strada con ingenti ripercussioni alla viabilità di zona.

Le condizioni delle altre persone coinvolte

Per quanto riguarda gli altri feriti, le due persone che si trovavano nell’auto sono state portate in codice giallo in Ospedale e non sono pertanto in pericolo di vita. Sul camion, come detto, c’erano due persone che non hanno riportato conseguenze benché – chiaramente – sotto choc per quanto avvenuto. Nessuna irregolarità è stata riscontrata per quanto riguarda i documenti.

Tre incidenti mortali in altrettanti giorni sulle strade del Lazio

Quello di stamattina è il terzo incidente mortale avvenuto sulle strade del Lazio in altrettanti giorni. Tra sabato e domenica un 37enne ha perso la vita a Ostia mentre ieri, a Latina, un ciclista è stato travolto e ucciso da un macchina. Oggi invece il drammatico sinistro ai Castelli.

