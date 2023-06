Incidente mortale a Ostia, 26enne si costituisce: ‘Ho investito io Wagner Carcione’

Si è costituito il ragazzo di 26 anni che ieri mattina all’alba, intorno alle 4, ha raccontato di essere alla guida di quell’auto, che ha preso in pieno, travolgendo e scaraventando a terra Wagner Carcione, il 37enne di Ostia che in una domenica come tante, mentre andava al lavoro a Fiumicino, ha perso la vita. Lui, a bordo del suo scooter, è stato travolto da un’auto, un’Audi, che l’ha preso in pieno, travolgendolo, senza lasciargli purtroppo scampo. Il giovane alla guida della vettura, stando a una primissima ricostruzione, si è fermato a prestare i primi soccorsi, poi all’arrivo della Polizia Locale e del personale sanitario del 118, forse in preda allo spavento, si è allontanato dal luogo della tragedia. Una fuga temporanea perché poi il ragazzo ha deciso di presentarsi in caserma, dai Carabinieri di Ostia, con un legale e di costituirsi.

L’incidente mortale a Ostia in cui ha perso la vita Wagner Carcione

Wagner Carcione, che sarebbe diventato papà tra un po’ di mesi, stava andando al lavoro. È uscito di casa, è salito in sella al motociclo, diretto a Fiumicino, poi lo schianto con quella vettura. Lui, che era così felice di aver trovato quel posto all’aeroporto dove lavorava da un mese, ha perso la vita. E tutti i sogni e i progetti fatti con la compagna incinta di tre mesi sono stati spezzati via. Il terribile scontro è avvenuto a Ostia Nuova, alle 4 del mattino di una domenica che doveva essere come tante: Wagner era da poco uscito dal garage della sua abitazione quando si è scontrato con l’Audi. L’impatto è avvenuto in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni, a poca distanza da piazza Gasparri. Sulla dinamica dell’incidente dovranno essere gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo VIII Tintoretto a fare chiarezza, ricostruendo l’accaduto attraverso i rilievi. Gli accertamenti sono proseguiti fino alla tarda mattinata, con la strada chiusa per poter capire esattamente cosa fosse successo.

Il 26enne dai Carabinieri, è stato denunciato

Per Wagner Carcione, all’arrivo dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Poche ore dopo la tragedia, un ragazzo di 26 anni si è costituito: si è presentato in caserma e avrebbe raccontato ai militari di essere lui alla guida. Il giovane è stato denunciato a piede libero per fuga e omicidio stradale, non per omissione di soccorso: lui, infatti, si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi, poi sarebbe andato via all’arrivo dell’ambulanza. Il 26enne si è costituito entro le 24 ore, per lui non è scattato l’arresto e ora dovrà rispondere all’autorità giudiziaria. Pare che l’auto fosse in leasing, noleggiata. Mentre la magistratura farà il suo corso, resta la terribile certezza: Wagner Carcione, 37 anni, ha perso la vita. Lui che sarebbe diventato papà e che era così felice di aver trovato un lavoro per dare un futuro alla sua famiglia. Sogni, progetti, speranze, portate in via in pochi e tragici istanti.