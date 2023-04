Investito mentre torna a casa in bici: morto 21enne

Stava tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro, il ragazzo che l’altro ieri sera, intorno alle ore 21:00, è stato investito e ucciso da un’auto sulla via Flacca, all’altezza di Fondi. Per il ragazzo, di nazionalità indiana, non c’è stato scampo.

Travolto da un 60enne

Il giovane, Sukhpreet Singh, è stato travolto da un’auto, una Lancia che percorreva via Flacca. Alla guida un uomo di Formia di 60 anni. L’investimento del bracciante agricolo è avvenuto all’altezza del chilometro 110. Il 21enne stava pedalando in direzione Sperlonga quando ad un tratto è stato investito dalla vettura, che lo ha fatto sbalzare di alcuni metri in avanti. L’impatto è stato molto violento, tanto che i soccorsi non sono purtroppo serviti a nulla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constare il decesso del ragazzo. Già prima dell’intervento del 118, un automobilista si era fermato per aiutare, ma senza poter fare nulla data la gravità dell’incidente.

Il conducente dell’auto, sotto shock, è stato portato in ospedale per osservazione e per gli esami tossicologici di rito. Intervenuti per i rilievi i Carabinieri della Tenenza di Fondi, che dovranno ora accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

52enne investito e ucciso a Sezze

Solo qualche settimana fa un 52enne era morto in modo analogo. Un altro bracciante indiano, stavolta un uomo di 52 anni, era infatti stato investito e ucciso il 26 marzo a Sezze. A perdere la vita un uomo residente a Pontinia, travolto da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta dopo una giornata di lavoro. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto sulla strada Migliara 47. Il ciclista è stato investito da una Mercedes, a bordo della quale c’era un uomo di 48 anni residente a Pontinia. Nonostante i soccorsi, per il 52enne anche in questo caso per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare.