Ladispoli, accoltella moglie e figlia poi tenta il suicidio

Risveglio choc stamattina, giovedì 21 aprile 2022, a Ladispoli dove le sirene di carabinieri e ambulanze hanno svegliato i residenti di Via Milano. Sul posto sono giunte infatti, in rapida sequenza, diverse pattuglie dei Carabinieri, due ambulanze e un elicottero del 118. I fatti

Accoltellamento a Ladispoli oggi

Dalle prime informazioni emerse un uomo avrebbe accoltellato prima la moglie e poi la figlia di soli 17 anni tentando infine di togliersi la vita. L’escalation di violenza sarebbe durata diversi minuti: prima la lite e le urla, poi la follia a completare il dramma familiare.

Tentato omicidio suicidio, moglie e figlia gravissime

In gravissime condizioni sarebbero la moglie dell’assalitore, così come la figlia stessa, in fin di vita e trasportate d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza, in codice rosso. Anche l’uomo sarebbe rimasto ferito in modo serio.

Seguono aggiornamenti

Foto gruppo Facebook Città di Ladispoli