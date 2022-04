Roma, accoltellato più volte al petto durante una passeggiata: l’agguato di notte

Roma. Stava passeggiando tranquillamente in zona Casilino, immerso ed assorto nei suoi pensieri, quando all’improvviso due loschi individui si sono avvicinati e lo hanno brutalmente accoltellato al petto diverse volte con un’arma da taglio. La vittima, un ragazzo sulla 30ina, ora è grave all’ospedale di Tor Vergata dove è arrivato in codice rosso alle prime luci dell’alba.

Violenza di notte: accoltellato al torace da due individui

Una dinamica che lascia molti dubbi e sospetti. Certo, l’orario non era dei migliori per un passeggiata, tuttavia al momento non si capisce il perché di un’aggressione tanto violenta ed improvvisa nei riguardi di un individui indifeso. Non si parla al momento di furto, in quanto i due malfattori sembra non abbiano sottratto nulla alla vittima.

L’agguato e la fuga verso casa

Erano più o meno le 3,30 di questa notte, tra il 18 e il 19 aprile, quando il ragazzo stava percorrendo via Battista Pansera, in zona Casilino. Prima il rumore dei passi, poi la brusca aggressione dopo qualche metro. Le ferite riportate sono diverse e quasi tutte all’altezza del torace. Si direbbe che chi ha attaccato, lo abbia fatto per uccidere. Il ragazzo, però, nonostante le ferite è riuscito a svincolarsi dai suoi aggressori e darsi alla fuga.

La corsa in ospedale e le indagini

Dopo aver corso direttamente verso casa, qui il ragazzo, ferito e stremato dal dolore, è riuscito a chiamare i soccorsi e a segnalare quanto accaduto. Immediato è stato l’arrivo degli operatori sanitari che, notando le condizioni in cui era ridotto, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata. Sul luogo dell’accoltellamento, ora, indaga la Polizia di Stato dopo l’intervento degli agenti del Reparto Volanti e i colleghi del Distretto Casilino.