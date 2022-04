Roma, accoltellato dal coinquilino in casa durante una lite: lo trovano ferito in un bar

Roma. Una lite dentro le mura di casa, nel quartiere di Torpignattara. Un’escalation di violenza che è culminata con un’aggressione cruenta ai danni del suo coinquilino, presumibilmente con un’arma da taglio, stando alla tipologia di ferite riportate dall’uomo. Si trovavano all’interno dello stesso appartamento, quando sono iniziate le urla e le minacce.

Accoltellato dal coinquilino in casa

C’è voluto poco, poi, perché le aggressioni verbali si concretizzassero. Così, uno dei due ha deciso di passare ai fatti, aggredendo l’altro con un coltello e costringendolo alla fuga, ormai ferito. Anche l’aggressore, forse dopo aver realizzato la gravità del gesto, si è dato alla fuga nella notte, facendo perdere le sue tracce.

Leggi anche: Roma: 23enne accoltellato e rapinato

La dinamica di sabato notte

Il fatto è accaduto nella serata di ieri, sabato 16 aprile, mentre tutta la città era intenta nei festeggiamenti pre-pasquali. Le urla sono arrivate fino alla strada, ma nessuno avrebbe pensato ad un epilogo simile. La vittima dell’aggressione è riuscita a scappare dal suo appartamento e a rifugiarsi in un noto bar della zona, a Torpignattara: qui lo hanno trovato alcuni cittadini stremato, con evidenti ferite da taglio sul corpo.

L’intervento della Polizia e le indagini

Successivamente sono intervenuti gli agenti dei commissariati Torpignattara e Porta Maggiore, in quel bar di via Leonardo Bufalini per le indagini sul caso. Nel frattempo, l’aggredito, di nazionalità irachena, è stato affidato alle cure del 118. L’aggressore era già sparito da tempo, sebbene la sua abitazione è ovviamente nota. Ora avrà gli agenti di Polizia alle calcagna.