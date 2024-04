Maxi blitz in corso a Tor Bella Monaca: in campo Polizia, Carabinieri e Finanza

Maxi blitz in corso a Tor Bella Monaca. In campo oltre 100 uomini tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Controlli, e perquisizioni, operazioni scattate alle prime luci dell’alba.

E’ scattato nelle scorse ore – ed è attualmente ancora in corso – un importante servizio ad alto impatto delle forze dell’ordine a Tor Bella Monaca. Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini, tra poliziotti, Carabinieri e Militari della Guardia di Finanza. Perquisizioni e controlli stanno interessando diversi stabili. Presente anche il servizio giardini del Comune di Roma e il personale Acea. L’operazione è scattata a seguito delle decisioni prese in sede di Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica.

Operazione ad alto impatto a Tor Bella Monaca oggi 3 aprile 2024

Al momento ancora non si conoscono gli esiti della maxi operazione che, come detto, è ancora in corso. Oltre un centinaio gli uomini delle forse dell’ordine in campo che stanno eseguendo verifiche, controlli e perquisizioni all’interno di alcuni appartamenti. Maggiori dettagli saranno diffusi nel corso della mattina.

