Maxi frode fiscale, Pomezia Calcio travolta dallo scandalo: sequestrati oltre 4 milioni di euro

Dall’eccellenza alla gioia per la Serie D, fino allo scandalo che ora sta travolgendo il Pomezia Calcio. Sì, perché i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, dopo una serie di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno scoperto (e smantellato) una maxi frode fiscale. E hanno sequestrato beni per oltre 4 milioni di euro. Nel ‘mirino’ e nella bufera tre imprenditori, tre persone della dirigenza, che ora hanno dovuto fare i conti con i sequestri.

Pomezia Calcio e la maxi frode fiscale

Dietro la veste giuridica di S.S.D, in realtà si nascondeva una società di capitali, con guadagni milionari. Questo è quello che hanno scoperto le Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia. I finanzieri, tra l’altro, hanno anche scoperto il fraudolento trasferimento di ingenti provviste finanziarie, per oltre euro 1.750.000. L’obiettivo era uno: quello di impedire al Fisco la riscossione di quanto dovuto. Nel corso delle indagini e nel corso di una verifica fiscale, è anche emerso che, al fine di ostacolare il recupero dei tributi evasi e di nascondere le responsabilità penali, l’ente è stato estinto per mezzo di una fusione.

Il sequestro preventivo

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri ha emesso un decreto di sequestro preventivo. Che è finalizzato alla confisca anche “per equivalente” di disponibilità finanziarie e beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati. Che si trovano a Pomezia, Roma, Teramo e Spoleto. Per i tre della dirigenza le ipotesi di reato contestate sono quelle di omesso versamento delle imposte, omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La maxi frode fiscale è stata ‘scoperta’, ma ora il Pomezia Calcio, a un passo dall’inizio dell’avventura in Serie D, è stato travolto dallo scandalo. Ed è finito nella bufera. Il motivo? Dietro la società di calcio si ‘nascondevano’ guadagni milionari.