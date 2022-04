Maxi incidente a Roma, nove auto coinvolte: tre feriti gravi, strada chiusa

Ancora sangue sulle strade, ancora un terribile incidente. Dopo il tragico scontro nella notte tra venerdì e sabato, dove ha perso la vita una giovane ragazza di 20 anni, questa mattina, poco prima delle 6, sul raccordo autostradale A24, tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini, c’è stato un enorme tamponamento a catena, che ha visto coinvolte 9 vetture.

Le condizioni di salute dei feriti

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare, mentre quello che è certo (purtroppo) è che sono rimaste ferite nel violento impatto 13 persone, di cui tre in condizioni gravi e trasportate in codice rosso in ospedale. La strada attualmente, nel tratto interessato, è chiusa per eseguire tutti i rilievi del caso.

Sul posto il personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che questa mattina, intorno alle 5.40, sono dovuti intervenire per estrarre dalle lamiere gli occupanti dei veicoli coinvolti, che dopo l’impatto si sono accartocciati su se stessi. Ora bisognerà chiarire la dinamica dell’incidente, capire cosa sia successo.