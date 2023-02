Mistero alla Magliana, spacciatore 45enne precipita da un palazzo e muore: nessuno lo conosceva

Si chiamava Francesco Vitale l’uomo che mercoledì mattina, poco prima delle 12, è stato trovato a terra, sul marciapiede, in una pozza di sangue alla Magliana, in via Pescaglia (Roma). I residenti hanno subito allertato le forze dell’ordine, ma quando i Carabinieri e il personale sanitario del 118 sono intervenuti sul posto il suo cuore aveva già smesso di battere. E c’è chi lo avrebbe visto precipitare giù da un palazzo: si è suicidato? O qualcuno lo ha spinto?

Chi è l’uomo trovato morto in via Pescaglia a Roma

La vittima è Francesco Vitale, un uomo di 45 anni di Bari che aveva alle spalle precedenti di polizia per spaccio. Cosa ci faceva lì, su quel terrazzo di un palazzo popolare alla Magliana? È stato lui a decidere di togliersi la vita facendo un salto nel vuoto? O aveva discusso con qualcuno ed è stato spinto giù? Al momento i Carabinieri dell’Eur e del comando provinciale di Roma, in attesa dell’esame autoptico disposto dalla Procura, stanno continuando a indagare. E, stando alle prime testimonianze, pare che nessuno dei residenti lo avesse mai visto prima: non abitava lì? E perché è stato trovato senza vita proprio in quella zona?

Le indagini

Nessuna pista, al momento, è esclusa: dal gesto volontario all’aggressione. Quello che pare certo, come già detto, è che nessuno dei condomini lo aveva mai visto prima: cosa ci faceva lì l’uomo? Le indagini sono in corso e ora bisognerà ricostruire quei momenti. Quelli prima del ritrovamento, ormai senza vita, di Francesco Vitale, pugliese a Roma. Città dove è morto, per sua volontà o, forse, per quella di qualcun altro.

La gambizzazione nel III Municipio

Quella di mercoledì è stata una giornata macchiata di sangue a Roma. Prima Francesco Vitale ritrovato senza vita alla Magliana, poi la gambizzazione nel III Municipio, in via Monte Taburno. Qui, a quanto pare, due persone incappucciate e armate avrebbero bussato alla porta di un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine. E avrebbero aperto fuoco ferendolo, prima di fuggire. Ora la Polizia continua a indagare e sta cercando di dare un volto e un nome agli aggressori.