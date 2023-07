Nettuno, 18enne investe ciclista: 47enne morto sul colpo

Tragedia nella notte di oggi, 26 luglio, a Nettuno, dove un 18enne a bordo di una Smart For Two ha investito un uomo in bicicletta, morto praticamente sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Riviera Guido Egidi, all’altezza dello stabilimento Tirrenino, al confine tra Anzio e Nettuno.

Incidente mortale a Nettuno, la ricostruzione

Da una prima ricostruzione, un uomo di 47 anni di origini campane stava percorrendo via Riviera Guido Egidi pochi minuti dopo l’1:00 quando, probabilmente a causa della forte oscurità, è stato travolto da una Smart Smart Coupè For Two condotta da un 18enne residente sul posto. A bordo dell’auto c’era anche un suo coetaneo. La bici sarebbe stata tamponata nella parte posteriore dall’auto per cause ancora in corso di accertamento.

Il ragazzo, sotto shock, si è fermato per prestare soccorso e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Anzio-Nettuno. I sanitari, intervenuti alle ore ore 1:15, hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo, senza però riuscirci. Le ferite riportate erano troppo gravi: alle ore 1:35 è stato dichiarato il decesso del 47enne.

Gli esami tossicologici

Il ragazzo nella giornata di oggi sarà sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici. Attualmente il giovane, che si trova in forte stato di shock, è in ospedale. Il tratto di strada dove è accaduto l’incidente è molto buia e probabilmente il 18enne non si è reso conto della presenza del ciclista, prendendolo in pieno. Saranno comunque ora i militari della stazione di Nettuno a dover ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente e stabilire le esatte cause e responsabilità di quanto accaduto.

Nel frattempo la salma del 47enne è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata a Roma per poter effettuare l’esame autoptico. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, a disposizione della Procura della Repubblica di Velletri che indaga sull’accaduto.