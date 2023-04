Non si ferma all’alt e fugge contromano: Fast & Furious sulla Casilina, incidenti e auto a fuoco, arrestato 38enne (VIDEO)

Sembrava il set di un film, invece era tutto vero. L’inseguimento a folle velocità, gran parte contromano, in via Casilina, a Roma. Con gli automobilisti terrorizzati, che cercavano di evitare l’incidente. Che alla fine c’è stato, con tanto di incendio finale. Sono stati momenti davvero concitati, quelli che hanno visto protagonista un uomo di 38 anni di origine straniera.

È iniziato tutto intorno alle ore 22:00, quando l’uomo, che si trovava a bordo di un furgoncino Fiat Doblò, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia della polizia di Stato. I poliziotti, che si trovavano in via di Acqua Bullicante, a Torpignattara, avevano mostrato la paletta per effettuare un controllo sull’auto, ma il giovane, invece di fermarsi, ha accelerato di colpo, rischiando anche di investire gli agenti.

Il folle inseguimento sulla Casilina

Gli agenti, senza perdersi d’animo, sono risaliti prontamente sulla volante e si sono messi immediatamente all’inseguimento del furgoncino in fuga, diretto verso via Casilina. E proprio su via Casilina l’uomo alla guida ha iniziato a passare diversi semafori con il semaforo rosso, incurante del fatto che avrebbe potuto provocare incidenti, dato anche il traffico elevato del giorno prefestivo. Ma non solo: per cercare di seminare i poliziotti, il fuggiasco ha fatto più volte inversione di marcia, correndo contromano sulla Casilina tra lo sgomento e il terrore degli automobilisti presenti.

Lo schianto finale con auto a fuoco

E proprio durante uno dei tanti testacoda per cambiare il senso di marcia e il conseguente acceleramento, l’uomo si è schiantato violentemente contro un’auto in sosta, all’altezza del civico 559 di via Casilina. Le vetture nello scontro hanno preso fuoco, mentre il conducente, sceso al volo, ha fatto l’estremo tentativo di fuggire a piedi. Ma la sua fuga è stata stroncata dall’arrivo dei poliziotti, che lo hanno braccato. L’uomo, che proprio non voleva arrendersi, ha provato a divincolarsi, aggredendo gli agenti e nascondendosi sotto un’auto per non farsi prendere. Ma, alla fine, il 38enne è stato arrestato resistenza e per lesioni a pubblico ufficiale, mentre sono in corso di accertamento tutti gli altri eventuali reati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i sanitari del 118 per soccorrere l’agente ferito, che ha riportato 5 giorni di prognosi a causa delle contusioni provocate dal 38enne. Le indagini sono in carico al Commissariato Prenestino. L’arresto è in attesa di convalida. Diversi i testimoni dell’inseguimento, molti dei quali sotto shock, proprio perché l’auto del folle li ha sfiorati. Uno dei video, quello che vi mostriamo, è stato inviato alla pagina social Welcome to Favelas.