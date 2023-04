Roma, la folle corsa contromano nella notte vicino Villa Pamphilj (VIDEO)

Roma. Non è di certo la prima volta che vi raccontiamo un episodio simile. Pare che il fenomeno sia dilagante, completamente fuori controllo. O forse lo è sempre stato e solamente negli ultimi tempi spuntano fuori le prove e la doverosa attenzione mediatica. Ancora una volta il video e la segnalazione arrivano direttamente sulla pagina ufficiale di WelcomeToFavelas (Instagram).

Roma, la folle corsa contromano di un’auto su Corso Francia

Contromano nella notte su Via Leone XIII

Se ne vedono tanti, ultimamente, ma il primo impatto è sempre sconcertante, ansiogeno: questa volta siamo su Via Leone XIII, a pochissimi passi dalla famosa Villa Pamphilj di Roma, e la scena non ha mancato di creare il panico anche tra coloro che si trovavano in auto nel giusto senso di marcia, preoccupati per tutti gli altri dell’altro lato della carreggiata, che si sono ritrovati improvvisamente i fari puntati venirgli addosso. Il video, postato da WelcomeToFavelas nelle ultime ore sulla pagina Instagram ufficiale, si riferisce probabilmente a fatti ed avvistamenti di questa notte: l’auto viaggia a velocità sostenuta e sembrerebbe che il conducente – forse un ragazzo come si evince dai commenti di coloro che stanno riprendendo la scena – sia completamente inconsapevole del suo errore. Infatti, dopo aver incrociato fortuitamente qualche vettura, eccolo prendere consapevolezza dei fatti, anche perché richiamato a gran voce anche dagli altri automobilisti, e quindi ritornare sul giusto senso di marcia.

L’ultimo caso su Corso Francia: sfiorata la collisione

Come anticipato ad inizio articolo, non si tratta certo della prima volta che un avvenimento del genere si verifica. Proprio qualche giorno fa, vi avevamo raccontato un episodio molto simile, verificato su Corso Francia: in quel caso, la dinamica è sembrata essere molto più pericolosa. Un’auto, a velocità sostenuta, era stata avvistata mentre percorreva contromano la strada, con tutte le altre auto che le venivano contro, sfiorando diverse volte la collisione. Un’azione sconsiderata, per usare un eufemismo, che oltre a mettere in pericolo la propria vita, ha certamente fatto temere anche per l’incolumità di tutti gli altri automobilisti che, all’improvviso, si sono trovati i fari di una vettura venirgli incontro.