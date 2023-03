Omicidio a Roma, Manuel Costa titolare dell’Osteria degli Artisti ucciso a colpi di pistola

Si torna a sparare a Roma, ancora un omicidio. Questa volta qualche minuto prima delle 20, in via Germano Sommeiller, all’altezza del civico 8: è qui che un uomo è stato ritrovato senza vita nell’auto. In questo caso, però, il killer si è costituito e ha confessato tutto alla Polizia: ha raccontato di essere stato lui ad uccidere.

Omicidio nell’Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller a Roma

Intorno alle 19.40 di questa sera un uomo, un napoletano classe 1980, si è presentato in un ufficio di Polizia di Roma e ha raccontato agli agenti di aver commesso un omicidio nell’Osteria degli Artisti, quella che si trova in via Germano Sommelier all’altezza del civico 8. Immediatamente sul posto si sono recate le volanti e gli agenti della Squadra mobile: ed è proprio qui, nei pressi del ristorante romano, che è stata fatta la macabra e triste scoperta. All’interno di un’auto un uomo, il titolare del locale, Manuel Costa, romano di 41 anni.

Ritrovata la pistola, morto lo chef Manuel Costa

E’ stata ritrovata anche la pistola, quella che l’uomo ha utilizzato stasera per uccidere il titolare del ristorante. I motivi che si nascondono dietro l’omicidio ancora non sono stati resi noti, ma spetterà agli agenti di Polizia indagare e capire cosa sia successo. L’unica certezza, purtroppo, è che un uomo, lo chef Manuel Costa, è morto. Ucciso da chi ha impugnato una pistola e non ha esitato a premere il grilletto.

Un altro omicidio pochi giorni fa

Pochi giorni fa, sempre a Roma, un altro omicidio in strada, nel IV Municipio, in via Francesco Selmi, in zona Casal De Pazzi, tra San Basilio e Rebibbia. In quel caso a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto, poi fuggite a tutta velocità. L’uomo, un ragazzo di 33 anni di origine romena, Mihai Stafan Roman, è stato giustiziato con due colpi di pistola alla testa, sparati a distanza ravvicinata. Ora è caccia ai killer e le indagini dei Carabinieri proseguono, senza escludere nessuna pista.