Omicidio suicidio a Roma, poliziotta uccisa da un collega: forse movente passionale

A pochi isolati dal luogo dove è stata trovata senza vita la poliziotta uccisa, un’altra macabra scoperta: in un’auto, nel piazzale di via Nino Tamassia, a Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo, anche lui poliziotto. Sul posto la Polizia, che sta indagando e sta cercando di fare chiarezza su quello che sembrerebbe essere un omicidio-suicidio. La poliziotta, infatti, sembrerebbe essere stata uccisa da un collega. Che ha poi puntato l’arma verso se stesso e si è tolto la vita.

Paola Romano, la poliziotta uccisa a Roma

PierPaola Romano, sostituto commissario alla Camera dei Deputati, questa mattina, poco dopo le 11, è stata colpita e ferita a morte. A segnalare la vicina di casa, che ha telefonato alla Sala Operativa della Questura e ha raccontato alla polizia di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco. E di aver visto un uomo allontanarsi a bordo di una vettura bianca. Sul posto, in via Rosario Nicolò sono intervenuti diversi equipaggi della Polizia e per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: lei è morta, uccisa, con almeno tre colpi di pistola alla testa, nell’androne del palazzo, lì dove è stata trovata senza vita, stesa a terra. Inutili tutti i tentativi di rianimazione, il suo cuore aveva già smesso di battere.

Il collega suicida in auto

Gli agenti di polizia, intervenuti sul posto, hanno immediatamente attivato le ricerche e poco distante hanno trovato il presunto autore del gesto, che si è suicidato con colpi di arma da fuoco all’interno della sua vettura. La pistola utilizzata è un’arma in dotazione alla Polizia di Stato.

Movente passionale?

Sulla terribile vicenda le indagini sono in corso, bisogna capire cosa sia successo in quei tragici istanti e cosa abbia scatenato la violenza, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un movente passionale. La donna era sposata, il marito, anche lui poliziotto, questa mattina era al lavoro. Ora, saranno gli inquirenti a fare luce su quello che sembrerebbe essere un omicidio-suicidio. Entrambe le persone decedute prestavano servizio presso l’ispettorato di pubblica sicurezza ‘Camera dei Deputati’.