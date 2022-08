Orrore a Roma: fratellini abusati sessualmente per anni dal ‘baby sitter’

Non ce la faceva più a sopportare quelle continue violenze e così, appena maggiorenne, si è presentato davanti alla Caserma dei Carabinieri di Casalbertone e ai militari, senza mezzi termini, ha raccontato di essere stato abusato per anni. Una ‘liberazione’ per lui e la sorellina, che si fidavano di quell’uomo, di quella sorta di baby sitter che avrebbe dovuto prendersi cura di loro e proteggerli. E che, invece, in poco tempo si è trasformato nel loro aguzzino.

Il racconto del ragazzo

I militari hanno ascoltato il racconto del ragazzino e hanno subito avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Indagini che, di fatto, hanno confermato il racconto del giovane: le sue parole sono state avvalorate da audizioni protette e testimonianze che hanno consentito di raccogliere diversi elementi, che hanno poi portato all’arresto dell’uomo romano. Di quell’orco che per anni ha abusato di lui, oggi 18enne, e della sorellina. I genitori si fidavano, lasciavano i bimbi in affido a quell’uomo. Ma non potevano sapere che dentro le quatto mura di casa per i ragazzini iniziava l’incubo.

L’arresto

L’incubo ora è finito, ma difficilmente fratello e sorella riusciranno a togliersi dalla mente quelle scene. Quelle violenze ripetute in più occasioni quando i genitori li ‘affidavano’ all’uomo per brevi periodi. L’orco è stato arrestato ed è gravemente indiziato di aver abusato sessualmente di due minori, di due fratelli che inizialmente si fidavano di lui.