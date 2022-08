Ostia, devastante incendio in un appartamento: morti 2 cagnolini

Devastante incendio ieri pomeriggio, poco prima delle 18, a Ostia, in Viale Vasco de Gama: è qui che un appartamento è stato divorato dalle fiamme ed è sempre qui, purtroppo, che due cagnolini sono rimasti intrappolati e sono morti.

Incendio in Viale Vasco De Gama

L’incendio, per cause ancora tutte da accertare, è divampato in un’abitazione al quinto piano di uno stabile di Viale Vasco de Gama. La proprietaria, una donna romana del 1965, è riuscita a mettersi in salvo e a trovare rifugio sul balcone, mentre per i suoi cagnolini, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ostia e i Vigili del Fuoco, che hanno fatto evacuare in un primo momento l’intero edificio per domare le fiamme. In un secondo momento, però, il palazzo è stato dichiarato agibile, quindi i condomini sono stati fatti rientrare, a eccezione dell’appartamento in cui è scoppiato l’incendio che resta inagibile.

Le cause

Ancora non sono chiare le cause, ma l’incendio sembrerebbe essere partito dalla porta d’ingresso dell’abitazione della donna. I militari hanno trovato tracce di infiammabile, ma è tutto nelle fasi preliminari delle indagini e, quindi, nessuna pista viene esclusa, neppure quella dell’atto doloso. Quello che è certo, purtroppo, è che i due cagnolini sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre la donna si è rifugiata sul balcone e non ha riportato lesioni.

Sul posto il personale sanitario del 118, i tecnici dell’Acea e dell’Italgas e i Vigili del Fuoco con ben 6 squadre. Ora spetterà ai Carabinieri continuare a indagare per fare chiarezza.