Ostia, gli crolla un’impalcatura addosso: grave anziano

Un’impalcatura che si ‘stacca’ e finisce su un anziano. Questo è quello che è successo stamattina a Ostia, sul litorale romano, in Via Umberto Cagni al civico 28 A. Una tragedia ‘sfiorata’ e, forse, annunciata: l’impalcatura era su quei balconi distrutti, in via di ristrutturazione. E, per cause tutte da accertare, poco dopo le 11 si è staccata. Ed è crollata addosso a un anziano, che si trovava lì, in strada e stava passeggiando con la sua bicicletta, quella a tre ruote.

Nuova Ostia, a via Marino Fasan un balcone a rischio crollo

Il crollo dell’impalcatura questa mattina a Ostia

L’anziano con disabilità e difficoltà motorie, molto conosciuto in zona, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, in ospedale, dove ora i medici si prenderanno cura di lui. Intanto, però, monta la rabbia dei residenti: “L’impalcatura lasciata li così, aspettano la tragedia, poi forse si muovono” – tuonano. E questa mattina, poco fa, la tragedia si è sfiorata. Ora restano i se e i ma, con le ipotesi che corrono: si poteva evitare? Quei palazzi andavano messi in sicurezza?

Non è certo, e purtroppo, la prima volta: in via Marino Fasan, nella zona di Nuova Ostia, a ottobre scorso alcuni balconi rischiavano di crollare. E di ‘finire’ sopra il portone d’ingresso della palazzina. Oggi, a distanza di tempo, questo è successo: l’impalcatura è crollata, nonostante le segnalazioni dei residenti che temevano i crolli e i cedimenti.