Ostia, la casa va a fuoco: anziano cardiopatico intrappolato tra le fiamme salvato da due poliziotti

Salvato in extremis grazie all’intervento di due poliziotti. Poteva finire in tragedia, l’incendio scoppiato a Ostia, in via Carlo Avegno, in un appartamento a poca distanza dal porto turistico. È successo nella sera di oggi, 2 gennaio, intorno alle 19:50. L’allarme è stato dato alla centrale operativa, dove è arrivata una chiamata che segnalava un incendio in atto.

Fiamme e fumo nell’appartamento

La pattuglia, nel giro di pochissimi minuti, è arrivata sul posto. Gli agenti hanno visto uscire il fumo dalla finestra del primo piano e si sono precipitati sulle scale. Hanno quindi bussato alla porta più volte, ma non hanno ricevuto risposta. Preoccupati, hanno cercato quindi di abbattere la porta con calci e spallate. Poi, sentendo dei rumori e una flebile voce, hanno riprovato a chiamare. All’interno un uomo, che ha risposto di non riuscire ad aprire.

Con non poche difficoltà, alla fine gli agenti sono riusciti ad entrare nell’appartamento. Una volta entrati, una copiosa nube di fumo ha invaso il pianerottolo: la casa era ormai satura.

Il salvataggio

I poliziotti hanno quindi messo in salvo il proprietario dell’appartamento, un uomo di 70 anni, cardiopatico, portandolo fuori dall’abitazione. Poi hanno aperto le finestre di casa per far uscire il fumo e spento l’incendio, che proveniva dal divano. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco e insieme a loro i poliziotti hanno verificato la messa in sicurezza dell’intero appartamento, poi della palazzina.

Il palazzo, infatti, era stato invaso dal fumo, mentre l’incendio era stato circoscritto al soggiorno, avendo colpito solo il divano. L’uomo, nel frattempo, è stato preso in cura dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia per le cure del caso. Prima di andare in ospedale, l’anziano ha voluto ringraziare gli agenti, abbracciandoli con le lacrime agli occhi. “Mi avete salvato la vita, ve ne sarà per sempre grato – ha detto loro – Buon anno nuovo, siete angeli, davvero”.