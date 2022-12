Acilia: la casa va a fuoco, le urla strazianti dell’anziana rimasta intrappolata all’interno. Salvata da due poliziotti-eroi (come nei film)

Un salvataggio come in un film. Poteva aver ben altro epilogo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri sul litorale dove un’anziana donna è rimasta intrappolata in un inferno di fuoco e fumo ma è stata salvata giusto in tempo da due poliziotti del Distretto Lido. La prontezza degli Agenti, che non si sono persi d’animo nonostante tutte le vie di ingresso fossero sbarrate (porte e finestre erano chiuse dall’interno, ndr), ha fatto sì infatti che la donna venisse portata in salvo e assicurata al 118.

Incendio in Via Emilio Malerba nel X Municipio a Ostia

Il tutto è successo ieri pomeriggio in Via Emilio Malerba, nel quadrante che ricomprende diversi quartieri come San Giorgio di Acilia, Madonnetta, e Malafede nel X Municipio di Ostia. Erano circa le 16.00 del 28 dicembre quando è scattata la segnalazione di un incendio scoppiato all’interno di una villetta. Sul posto è arrivata una volante della Polizia: gli Agenti sono stati subito informati da alcune persone accorse in strada che all’interno dell’abitazione c’era una persona anziana, peraltro con difficoltà motorie. Senza perdere tempo i poliziotti si sono allora precipitati nella villetta trovando però “un’amara” sorpresa: porte e finestre erano infatti chiuse dall’interno.

Il salvataggio “da film”

E questo non solo al piano terra ma anche al secondo. Gli uomini della Polizia di Stato avevano infatti provato anche ad arrampicarsi al secondo piano senza esito; tornati al livello stradale hanno scorto tuttavia nelle vicinanze dell’ingresso una scala che, in quei concitati momenti, è servita allo scopo. Utilizzandola a mo’ di ariete i poliziotti sono riusciti ad aprirsi una via per entrare nella casa. Malgrado il denso fumo e seguendo le urla strazianti della donna questi ultimi sono riusciti ad individuarla prima che fosse troppo tardi: uno degli Agenti l’ha così presa in braccio e portata all’esterno.

Ferita donna di 90 anni

La persona anziana, di 90 anni, è stata affidata ai sanitari del 118 per poi essere portata all’Ospedale Grassi di Ostia dove è stata refertata in codice giallo. Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere il rogo, ‘liberando’ la casa dalle fiamme che l’avevano avvolta. Le cause dell’incendio restano tutt’ora in fase di accertamento.

Nella stessa strada proprio il giorno di Natale un altro incendio: in quel caso due auto avevano preso fuoco. Ma ora spetterà a chi indaga capire le cause del rogo e capire se ci siano o meno dei collegamenti con l’episodio precedente.

