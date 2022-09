Ostia, segue una bimba nell’ascensore e si spoglia: identificato il pedofilo terrore delle mamme

L’ha puntata, ‘presa di mira’, poi l’ha seguita fino a dentro l’androne del palazzo. E all’ascensore. L’ha guardata, e non certo con gli occhi di un padre, e si è spogliato nudo. Davanti a lei, davanti a una bimba di appena 12 anni, che ha subito cercato aiuto ed è fuggita, cercando ‘riparo’ tra le sue quattro mura. Questo è quello che è successo a Ostia nella tarda serata di mercoledì scorso, in un condominio di via Corrado del Greco.

Il maniaco che segue la bimba in ascensore

La bimba, che stava rientrando a casa, alla vista dell’uomo ha gridato con tutta la sua forza. E le sue urla, disperate, hanno attirato l’attenzione degli altri condomini e dei residenti, che sono scesi in strada per fermare il maniaco. Quello che poco prima aveva seguito la 12enne fino all’ascensore e si era spogliato, quello che l’aveva molestata.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto mercoledì sera sono intervenuti i Carabinieri di Ostia, che hanno ascoltato la testimonianza della ragazzina e dei condomini. I militari erano stati avvertiti da altri residenti, quelli che forse avevano visto in strada così tante persone e non avevano capito cosa stesse accadendo. Le persone erano lì, si sbracciavano, e stavano cercando di inseguire il maniaco.

Identificato il maniaco di Ostia

Dopo la denuncia e le testimonianze, i Carabinieri il giorno dopo, il 15 settembre, sono riusciti a risalire al maniaco. Lo hanno identificato e denunciato: si tratta di un uomo italiano, che abita lì in zona e che ora dovrà rispondere di atti osceni. Il pedofilo, che aveva seminato il terrore, ha dei precedenti alle spalle e ora i residenti sperano che venga messa la parola fine a quell’incubo.