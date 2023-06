Ostia, violenta aggressione nella notte: accoltellato 27enne, è in fin di vita

Violenta aggressione nella notte appena trascorsa a Ostia, sul litorale romano, nel X Municipio. Poco dopo le 2, nel cuore della notte, alcuni residenti sono stati svegliati da un frastuono. E ora sui social, lì dove tutti con un tam tam si mettono in allerta, c’è chi si domanda cosa sia successo. Prima l’aggressione, poi l’accoltellamento, sul quale ora stanno indagando i Carabinieri. Tutto questo è avvenuto in via Giuliano da Sangallo. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati proprio i cittadini: quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato due ragazzi, uno di 19 anni e l’altro di 27. Entrambi feriti.

Accoltellamento nella notte a Ostia

Sul posto, nella notte appena trascorsa, sono intervenute varie pattuglie della Compagnia di Ostia. Ed è proprio lì, in quella via, che i militari hanno trovato un 19enne della Libia, con una ferita da taglio. E un 27enne, sudamericano, in gravi condizioni. Il primo è stato trasportato in codice rosso al Sant’Eugenio di Roma, non in pericolo di vita, mentre l’altro al Grassi, in fin di vita: il 27enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I militari non hanno trovato bossoli né spranghe.

Identificate 4 persone

I Carabinieri hanno identificato, subito dopo, 4 persone, tutte sudamericane. Loro, stando a una primissima ricostruzione, si sarebbero rese protagoniste in strada di una rissa, avvenuta per futili motivi. Ora resta da capire se le due violenti aggressioni, a distanza di poco tempo l’una dall’altra, siano collegate. Ogni ipotesi è al vaglio di chi indaga e sta cercando di fare chiarezza.

Un’altra violenta aggressione pochi giorni fa

E sempre a Ostia, pochi giorni fa, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 giugno, un uomo è stato aggredito in via delle Baleniere. Il motivo? Ha chiesto a un gruppo di giovanissimi di smettere di urlare. Ma loro, anziché fermarsi e abbassare il tono della voce, hanno pensato bene di riempirlo di botte. “Ma cosa sta succedendo? La smettete? È notte, vogliamo dormire, datevi una calmata”, avrebbe detto ai ragazzi. Ma loro, invece di farla finita, lo hanno aggredito, con calci e schiaffi in faccia.

La rabbia dei residenti

I residenti sono stanchi ed esasperati, molti non riconoscono più la loro Ostia. E la rabbia dilaga sui social. “Ogni notte, ormai la situazione è fuori controllo. Ostia sta diventando il Bronx” – tuonano. E di commenti di questo genere se ne leggono a bizzeffe. “Non se ne può più, credo che sia ora di pretendere più controlli, è diventata una cosa impossibile” – dicono in coro i cittadini. Che si sentono sempre meno al sicuro. E lasciati quasi allo sbando.