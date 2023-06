Ostia, ‘La smettete di fare casino che vogliamo dormire?’: pestato di botte dal branco

La vicenda ha avuto il culmine intorno le 2:00 di notte. Ma gli schiamazzi erano iniziati già da diverso tempo. Poi le grida e voci alterate. A nulla sono valsi i richiami fatti da più di un residente dalle finestre delle abitazioni. I giovani hanno continuato a fare confusione, impunemente.

Un uomo, stanco di sopportare la confusione, ma anche per capire cosa stesse succedendo davvero, ha infilato in fretta e furia i vestiti ed è sceso in strada. “Ma cosa sta succedendo? La smettete? È notte, vogliamo dormire, datevi una calmata”, avrebbe detto ai ragazzi. Ma loro, invece di farla finita, lo hanno aggredito.

Svenuto in strada

L’uomo è stato colpito con calci e schiaffi in faccia e in testa, talmente violenti da farlo svenire. È rimasto a terra senza conoscenza per circa una decina di minuti, durante i quali il gruppo di ragazzi si è dileguato. Sul posto, chiamati da alcuni residenti che avevano assistito alla scena, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto e i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo, ferito, al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, dove gli sono state riscontrate ferite lacero-contuse alla testa e contusioni varie.

I poliziotti del Commissariato di Ostia hanno avviato immediatamente le indagini, acquisendo le immagini di videosorverglianza degli esercizi commerciali della zona. La speranza è quella di riuscire a identificare grazie ai filmati gli autori della violenta e ingiustificata aggressione.