Palestrina, perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: muore 49enne

Gravissimo incidente stradale su via Pedemontana Stella, a Palestrina, vicino a Roma. E’ successo la sera di lunedì 30 ottobre 2023. Una donna di 49 anni a bordo di un veicolo è andata a sbattere, per cause in corso di accertamento, contro un albero. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in pericolo di vita all’ospedale di Palestrina. Dopo aver lottato tra la vita e la morte, questa mattina purtroppo è deceduta. Indagano sul sinistro i carabinieri di Gallicano. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Mattinata movimentata sul litorale romano teatro di un brutto incidente che ha visto coinvolti due giovanissimi. La coppia di adolescenti, in circostanze in fase di accertamento, si è schiantata con un’auto – poi risultata rubata – contro un albero, fuggendo poi a piedi prima di essere bloccati in strada dalla Polizia Locale.

E’ successo giovedì 26 ottobre 2023, a Nettuno, nei pressi del cimitero americano. Qui, intorno alle 12.00, i due ragazzini a bordo di una macchina, che chiaramente non avrebbero potuto guidare (e per di più di provenienza illecita), hanno finito la loro corsa contro un albero; dopodiché hanno tentato di dileguarsi a piedi ma sono stati fermati dai caschi bianchi della Polizia Locale di Nettuno. In questo momento si trovano in Ospedale per accertamenti.

L’incidente e la fuga

I due minori, italiani, entrambi 14enni residenti ad Anzio, si sono schiantati lungo Via Santa Maria, nei pressi del cimitero americano di Nettuno, in corrispondenza dell’intersezione con la Nettuno Velletri. Dopo lo schianto, che è stato molto violento, i due ragazzini hanno provato ad allontanarsi a piedi ma sono stati intercettati e bloccati dagli agenti della Polizia Locale in Via Diaz, all’altezza di Via Trieste (dove sorge il supermercato).

Le indagini

Su quanto accaduto proseguono in questi minuti le indagini della Polizia Locale. C’è da capire innanzitutto l’esatta provenienza del mezzo – finito completamente distrutto – sul quale viaggiavano i due ragazzini che è risultato rubato come detto; a questo proposito i due 14enni, portati presso l’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno per accertamenti, verranno ascoltati dagli agenti nelle prossime ore.