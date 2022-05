Paura all’alba a Roma: esplosione a catena di contatori del gas, fiamme in strada. Scatta l’evacuazione (FOTO)

Paura all’alba a Roma. Esplosione a catena stamani nella Capitale con la deflagrazione, a catena, di diversi contatori del gas posizionati in strada. Subito dopo le cassette sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del Fuoco.

Esplosione di contatori del gas in strada a Roma

Secondo le prime informazioni disponibili as esplodere sarebbero stati almeno una decina di contatori del gas posizionati sul piano stradale. Fortunatamente non ci sono feriti. Tre le squadre dei pompieri intervenute: due autobotti e il CRRC, ovvero il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico.

Incendiati anche alcuni cassonetti

Le fiamme si sono propagate nell’area avvolgendo anche alcuni cassonetti per la raccolta differenziata adiacenti ai contatori.

Evacuazione per incendio tra Giardinetti e Torrenova

L’esplosione e il successivo incendio si sono verificate in Via di Carcaricola all’altezza del civico 85. Siamo in una zona di confine tra le aree di Giardinetti e Torrenova. L’episodio si è verificato intorno alle 5.15 di oggi, giovedì 19 maggio 2022. In tutto, per precauzione, stati evacuati al momento circa dieci appartamenti. Otto le famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case.

Leggi anche: Esplosione all’alba: crolla l’ingresso di una villetta a causa di una fuga di gas

Gas interrotto e Via di Carcaricola chiusa

L’utenza del gas è stata momentaneamente interrotta fino al rispristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco come detto, ci sono Polizia di Stato, Polizia Municipale, Italgas e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Ad ogni modo, in attesa che vengano completati gli accertamenti da parte dei VVFF e di personale di Italgas, Via di Carcaricola al momento è chiusa nel tratto compreso tra Via Alenda e Via Francesco Gonin.