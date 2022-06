Pomezia, colpi di pistola contro l’imprenditore antiusura: lui reagisce e spara

Far west a Pomezia, dove ieri sera alcuni malviventi hanno sparati alcuni colpi di pistola davanti l’abitazione di Basilio Bucciarelli, l’imprenditore che negli ultimi due anni ha fatto arrestare 3 usurai. L’imprenditore ha prontamente reagito. Ha estratto la sua pistola, legalmente detenuta, e ha risposto al fuoco.

Colpi di pistola contro l’imprenditore pometino

I colpi sono risuonati per via della Motomeccanica, nel silenzio della tarda serata. L’uomo a bordo dell’auto, non aspettandosi la reazione di Bucciarelli, è scappato.

L’imprenditore ha immediatamente chiamato i carabinieri per raccontare l’accaduto. A terra diversi bossoli.

Le indagini sono a cura del nucleo Investigativo di Frascati. Da tempo l’imprenditore gira armato, perché teme per la sua incolumità. Grazie ai suoi racconti, sono stati arrestati tre strozzini di grosso calibro e altre persone potrebbero essere arrestate. Probabilmente qualcuno teme proprio questo: che le parole di Bucciarelli possano tradursi in una condanna per sé stesso. E vuole farlo tacere.

