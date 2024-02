Protesta agricoltori a Roma, c’è la data del corteo: “Almeno 500 trattori sul GRA”

Protesta dei trattori a Roma, tutto pronto per il grande corteo verso la Capitale. Lo annunciano gli agricoltori secondo i quali almeno 500 mezzi sfileranno sul Grande Raccordo Anulare. Intanto si stanno definendo i punti di raduno all’interno dell’area della Capitale.

Prosegue senza sosta la mobilitazione degli agricoltori. Dopo giorni in cui l’attenzione è stata verso le città del nord Italia adesso è tutto pronto, o almeno così sembrerebbe, per far arrivare la protesta nel cuore della Città Eterna. Come vi stiamo raccontando da giorni il lento – ma costante – flusso dei manifestanti si sta radunando attorno a Roma, ma anche ai Castelli e, per quanto riguarda la parte sud del Lazio, a Latina. Punti di incontro dai quali poi partire tutti insieme e fare rotta verso la Capitale.

L’annuncio: “Ci aspettiamo almeno 500 trattori sul Raccordo”

Intanto ieri a parlare è stato Salvatore Fais, che rappresenta il movimento Riscatto Agricolo. Ricordiamo che, in questa fase, è ormai conclamata – come si legge nei vari manifesti pubblicati sui social – la frattura insanabile con realtà politiche ma anche con le associazioni nazionali di categoria. Una mobilitazione autonoma che però sta avendo ampia partecipazione.

Ebbene, per quanto riguarda il corteo su Roma, sostengono gli agricoltori, saranno almeno 500 i mezzi che sfileranno sul Grande Raccordo Anulare. Venerdì 9 febbraio il giorno scelto. “Ci sarà un corteo con i trattori sul Raccordo di Roma“, ha detto Fais all’ANSA al termine di un incontro in Prefettura. Per queste ore, invece, era atteso un incontro in Questura – “c’è collaborazione, confidiamo che le nostre richieste saranno accolte” – per definire proprio le modalità della protesta nel dettaglio.

Manifestazione agricoltori a Roma: le ultime notizie

Ebbene, poco fa sulla pagina Facebook C.R.A. Agricoltori Traditi è apparso un comunicato stampa. Nel testo si parla per l’appunto dell’incontro in Questura fissato alle 9.30 di oggi – ancora in corso – nel quale saranno ufficializzati “i punti che ospiteranno i trattori provenienti da tutta Italia”. Una mappatura attorno alla Capitale dunque, sfruttando, si legge, “terreni privati di varia grandezza messi a disposizione della mobilitazione nazionale”.

In giornata, proseguono gli agricoltori, sono previsti i primi arrivi dei cortei di trattori come nel caso del presidio di Latina (in Via Mediana, lungo l’asse Roma Circeo). “Il numero dei punti di accoglienza è destinato ad aumentare come accaduto nelle ultime 48 ore dopo il primo incontro in Questura”, conclude il comunicato. Ricordiamo che i mezzi sono radunati anche lungo la Via Nomentana e in altri punti sparsi tra i castelli e l’area a nord di Roma come vi abbiamo raccontato ieri in questo nostro articolo.