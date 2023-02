Rider investito a Roma: gravissimo 22enne

Ancora un incidente a Roma. Questa volta è successo ieri mattina, poco prima delle 12, in via San Biagio Platani, nel VI Municipio: è qui che un ragazzo, classe 2001, a bordo della sua bicicletta è stato travolto da un’auto. La dinamica, come si può immaginare, è ancora tutta al vaglio di chi indaga: spetterà ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri fare chiarezza, ricostruire quegli istanti.

Incidente in via San Biagio Platani a Roma

Stando a una primissima e parziale ricostruzione, pare che il giovane, un ragazzo di 22 anni, nato in Pakistan, si trovasse a bordo di una bici. Forse stava trasportando cibo a domicilio quando si è scontrato con un’auto, una Mercedes Classe E. L’impatto in via San Biagio Platani, all’altezza del civico 248, è stato violento e il giovane, classe 2001, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118. Che lo ha trasportato, in condizioni gravi, al Policlinico Tor Vergata.

Truffa del finto rider a Roma, ad Appio Latino impazzano i casi

Strada chiusa per consentire i rilievi

Per consentire tutti i rilievi, utili a ricostruire la dinamica, i caschi bianchi del VI Gruppo Torri hanno chiuso la strada, via San Biagio Platani, da via Villabate a via Sant’Alfio, in direzione via Siculiana. Ora spetterà a loro capire cosa sia successo ieri mattina, intorno alle 11.50.

Sui social, come accade spesso in questi casi, è partito un tam tam tra i residenti, dispiaciuti e amareggiati. E c’è chi non ha nascosto la rabbia: “Ultimamente corrono come pazzi su questa strada” – tuona Marcello, seguito da un’altra cittadina che vorrebbe l’installazione dei dossi.

Rider investito e ucciso a piazza Re di Roma

Era il 28 gennaio scorso, sempre a Roma, ma quella volta nel quartiere Appio Latino quando un giovane rider, intento nel lavoro di consegne, era stato investito da un bus a Piazza dei Re di Roma intorno alle ore 19:00, all’altezza di Largo Vercelli. L’urto con l’autobus era stato fatale per l’uomo: lui, di origine keniota di 23 anni, era stato travolto mentre era quasi arrivato al centro della piazza da un pullman della Terravision, di quelli che trasportano dalla stazione Termini agli aeroporti Leonardo Da Vinci a Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino. Per il 23enne, purtroppo, non c’era stato nulla da fare.