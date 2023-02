Inseguimento e gravissimo incidente a Roma: fratello e sorella 16enne si schiantano con lo scooter rubato

Grave incidente sulla Via Tiburtina a Roma nel weekend dopo un rocambolesco inseguimento. E’ finito così sabato sera, con lo schianto contro un’auto, il tentativo di fuga di fratello e sorella – che poco prima avevano rubato uno scooter – dai Carabinieri; i due, dopo aver ignorato l’alt imposto dai Militari che li avevano intercettati, hanno tentato di scappare ma, giunti all’altezza di Casal De’ Pazzi, hanno centrato in pieno una macchina finendo sull’asfalto. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in Ospedale: ad avere la peggio è stato il ragazzo, che guidava il ciclomotore, ricoverato in gravi condizioni.

Inseguimento sulla Via Tiburtina a Roma sabato 18 febbraio 2023

Il tutto è successo quando da poco erano passate le 23.00 del 18 febbraio scorso. La coppia di giovani, lui 23 anni, lei appena 16, ha ignorato l’alt imposto dai Carabinieri dando così inizio all’inseguimento. Lo scooter, giunto sulla Tiburtina all’altezza di Casal De’ Pazzi, ha urtato violentemente un’auto che lo precedeva, nello specifico una Opel Adam, facendo rovinare sull’asfalto gli occupanti. Alla guida del ciclomotore c’era il ragazzo, romano, di 23 anni, che è stato portato in codice rosso in Ospedale, all’Umberto I; ferita, anche se in misura minore, anche la sorella adolescente di soli 16 anni, refertata in codice arancione nel medesimo pronto soccorso.

La fuga sulla Tiburtina dopo il furto dello scooter

Dai successivi accertamenti è emerso che lo scooter sul quale fratello e sorella hanno tentato la fuga era stato rubato poco prima come detto. Si tratta di un ciclomotore Honda SH che ha riportato ingenti danni a seguito del sinistro e che è stato in seguito riconsegnato al legittimo proprietario. Per quanto riguarda gli occupanti, stando alle ultime informazioni disponibili, non sarebbero in pericolo di vita. Trenta giorni la prognosi riportata dal 23enne mentre la sorella resta tuttora sotto osservazione.

Il colpo ai Castelli, l’inseguimento e lo schianto al campo rom: preso il secondo bandito

Strada chiusa dopo l’incidente

A seguito dello schianto la strada – in direzione Tivoli – è rimasta chiusa per oltre un’ora per poter soccorrere le persone ferite ed effettuare i rilievi del sinistro affidati alla Polizia Locale di Roma Capitale. Il traffico, in attesa della riapertura, è stato deviato temporaneamente su Via Benigni. Dopodiché, ultimate le operazioni da parte delle forze dell’ordine, la strada è stata riaperta intorno alle ore 00:30

Tentato omicidio a Roma, travolge con l’auto un agente: il folle inseguimento con la Polizia

Denunciato 23enne romano dopo l’inseguimento a Roma sabato sera

Il ragazzo alla guida dello scooter è stato denunciato. Gravi le accuse a suo carico: il 23enne deve infatti rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e per l’aver causato un incidente con feriti. Inoltre, stando a quanto emerso, il 23enne non aveva la patente di guida perché mai conseguita.

Folle inseguimento a Roma, speronano la volante della Polizia per mandarla fuori strada: 5 agenti feriti