Tentato omicidio a Roma, travolge con l’auto un agente: il folle inseguimento con la Polizia

Roma. Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,porto abusivo di armi e ricettazione. Sono queste le gravi accuse che pendono su 3 ragazzi, arrestati dalla squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Appio Nuovo durante le ultime ore. Ma c’è di più, perché un quarto giovane, ora scomparso dopo un folle inseguimento, ha ferito un poliziotto ed è stato denunciato per tentato omicidio. Ma andiamo per ordine.

Tentato omicidio a Roma: inseguimento folle e agente ferito

Un servizio di pattugliamento che si è rivelato particolarmente difficile, nei pressi di Piazzale Appio. Qui gli agenti impegnati nelle perlustrazioni hanno notato un ragazzo che portava con sé un pacco sospetto, troppo sospetto per non essere controllato. Così, ecco che hanno deciso di intervenire ma, dopo avergli intimato di fermarsi, il giovane si è però allontanato velocemente a bordo di una autovettura e, durante la fuga, ha urtato numerosi veicoli in transito rischiando anche di investire alcuni pedoni e ferendo uno dei poliziotti intervenuti. A causa del traffico intenso, il giovane ha quindi deciso di abbandonare il mezzo e dileguarsi tra la folla all’interno della fermata metro Manzoni. Di lui si sono al momento perse le tracce: è stato quindi denunciato in stato di irreperibilità poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tentato omicidio. Nell’auto abbandonata infatti, sono stati rinvenuti due scatoloni contenenti 6 kg. di hashish suddivisi in 60 panetti da 100 grammi ciascuno oltre ad un mazzo di chiavi di un appartamento sito in via Appia Nuova, dove si sono immediatamente diretti gli investigatori.

In casa con droga, armi e munizioni

In casa è stata trovata una ragazza brasiliana 19enne, un 20enne ed un 18enne, tutti probabilmente coinvolti nelle attività illecite assieme al fuggitivo. I tre sono stati arrestati poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, all’interno dell’abitazione sono state rinvenute 3 pistole, 2 risultate provento di furto ed una con matricola abrasa, un fucile rubato ed una pistola mitragliatrice artigianale con relativo munizionamento. Inoltre, è stato sequestrato circa 1 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre che a materiale per il confezionamento e la somma di 8.075 euro. Dopo la convalida dell’arresto per i tre è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.