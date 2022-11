Anzio, sparatoria a Corso Italia: arrestato un uomo per tentato omicidio

Anzio. Spari nel bel mezzo di Corso Italia, nella giornata di ieri, martedì 15 novembre 2022, intorno alle 10.00 del mattino, tra la paura, l’angoscia e la concitazione di chi, malauguratamente si trovava nei paraggi e ha sentito raggelarsi il sangue nelle vene dopo la deflagrazione dei colpi. Il rumore della pistola ha letteralmente squarciato la quieta del mattino, ponendo tutti i residenti in profondo stato di allerta. Decine le segnalazioni giunte al Comando di Polizia. Dopo le prime indagini e ascoltate tutte le testimonianza, gli inquirenti hanno trattenuto in stato di fermo un uomo, che si suppone essere colui che ha premuto il grilletto.

Anzio, agguato a Corso Italia: spari in strada, gambizzato un uomo

Spari ad Anzio: la vittima è grave

Dopo gi spari, gli agenti sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma al loro arrivo la dinamica si era già consumata da qualche tempo. Dopo un breve giro di perlustrazione hanno poi rinvenuto la presenza di un ferito, in condizioni critiche, per il quale è stato predisposto il soccorso immediato dell’ambulanza, con trasposto in ospedale in codice rosso. L’uomo, un marocchino classe 1982, presentava diverse ferite da arma da fuoco: al collo, al torace e ad un arto inferiore. Insomma, la situazione per lui era abbastanza critica, e in più aveva perso molto sangue dal momento dell’aggressione.

Fermato un uomo per tentato omicidio

Ora gli agenti sono sulle tracce dell’aggressore e già hanno in mano qualche sospetto, dal momento che un uomo si trova in queste ore in stato di fermo, con l’accusa di tentato omicidio. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare degli aggiornamenti. Informazioni più frammentarie circa l’identità del soggetto, ad ogni modo, arrivano anche dai cittadini che si trovavano in strada in quel momento. Uno di questi, interrogato, ha detto che l’attentatore potrebbe essere stato un ragazzo giovanissimo, di massimo 18 anni, ma anche in questo caso non c’è nulla di confermato. La vittima è ora nelle mani dei medici, mentre gli inquirenti procedono con gli interrogatori e le indagini sul caso.