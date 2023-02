Roma, con la cocaina in auto non si ferma all’alt: scatta l’inseguimento con i Carabinieri

Ha ignorato l’alt dei Carabinieri e ha tentato la fuga. Ma gli è andata male. Così un pusher è stato inseguito, bloccato e arrestato dai Militari della Compagnia Roma Parioli che stavano svolgendo un normale servizio di controllo del territorio. In auto l’uomo aveva circa 30 dosi di cocaina e proprio per questo aveva provato ad eludere – invano – il controllo.

Arrestato 44enne romano dai Carabinieri ai Parioli

Il 44enne romano, un senza fissa dimora e con precedenti, a bordo della sua utilitaria, non si è fermato infatti all’alt dei Carabinieri ed ha tentato la fuga. I Militari però sono riusciti a bloccarlo e dalla successiva perquisizione è saltato fuori che l’uomo in macchina aveva 30 dosi di cocaina, per un totale di 20 g complessivi, pronti per essere venduti. Rinvenuta anche una somma di denaro pari a 1.000 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Arrestato, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Negli ultimi giorni i controlli antidroga eseguiti in vari quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto complessivamente di 19 persone, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in zona Tufello, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno sorpreso un 31enne mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un giovane mentre un 45enne fungeva da palo. I due, entrambi cittadini romani già noti alle forze dell’ordine, alla vista dei militari hanno tentato la fuga; nascoste nei loro indumenti intimi, i Carabinieri hanno rinvenuto altre dosi di cocaina e 160 euro, ritenuti provento dello spaccio.

