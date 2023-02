Ristorante in fiamme a Ostia, bruciato il locale “Antichi Sapori”

Ristorante in fiamme a Ostia. Per dinamiche ancora da accertare, questa notte sarebbe andato a fuoco il ristorante romano “Antichi Sapori”, specializzato nel quadrante di Ponente nella cucina romana. Una situazione che ha scioccato tutti i residenti della zona di via Aristide Carabelli, che nel cuore della notte hanno visto alzarsi nuvole di fumo e fiamme dalla nota attività di ristorazione, presente all’interno di una palazzina.

Ostia, in fiamme il ristorante romano “Antichi Sapori”

Saranno da chiarire le dinamiche dell’incendio scoppiato all’interno del ristorante “Antichi Sapori”. Dal fuoco, purtroppo, non è rimasto nulla, con tavoli, sedie e materiali della cucina andati in fiamme. Una situazione che ovviamente, in attesa delle verità prodotte dalle indagini, mette paura alla cittadinanza lidense. Nel giro di pochi mesi, sarebbe l’ennesima attività andata in fiamme per motivi da chiarire sul territorio.

Secondo le rilevazioni delle Carabinieri, l’allarme dell’incendio all’interno del locale sarebbe arrivato intorno alle ore 1.40. Qui, subito si sono precipitati una volante della Radiomobile e soprattutto i Vigili del Fuoco. Questi ultimi, impegnati a domare l’incendio e soprattutto non far scoppiare il gas all’interno dell’attività, con un’ipotetica deflagrazione che avrebbe interessato anche la palazzina in cui sorge il locale di ristorazione.

Stroncati dal dolore i proprietari del ristorante, che su Facebook scrivono: “Bruciare il locale , Un gesto infame un gesto che non ha motivazioni , né giustificazioni , siamo gente onesta che si sveglia ogni mattina per alzare la serranda e lavorare , dove ci mangiano 10 famiglie e non è giusto ! ma siamo grandi lavoratori e torneremo più forti di prima chiediamo scusa a tutti i clienti”. L’ennesimo incendio all’Antichi Sapori, lancia un tristissimo allarme sulla sicurezza delle attività commerciali. Soprattutto in un periodo dove si riaccende lo spettro della presenza dei clan sul litorale romano, tra molteplici notizie lanciate dai giornali e i processi che si svolgeranno nelle prossime settimane.