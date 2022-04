Ritrovamento choc al Flaminio: trans morto in strada, il dramma nella notte

Choc a Roma in zona Flaminio dove l’altra notte è stato rinvenuto in strada il cadavere di una persona. A fare la scoperta alcuni passanti che hanno allertato immediatamente il 112. All’arrivo sul posto i sanitari del 118 hanno accertato il decesso mentre i Carabinieri, contestualmente, hanno avviato gli accertamenti di rito.

Trans di origini colombiane trovato morto a Piazza Mancini

La vittima è un transessuale di origini colombiane classe 1971 senza fissa dimora. Aveva pertanto 51 anni. La scoperta è stata fatta nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 aprile. Alla sua identità è stato possibile risalire grazie ai documenti che aveva con sé. Il ritrovamento è stato fatto a Piazza Mancini, in zona Flaminio come detto.

Le cause del decesso

Stando ai primi rilievi effettuati dai Militari sembrerebbe essere stata esclusa la morte per cause violente. Sul corpo della vittima infatti non sono stati rinvenute ferite tanto da far pensare ad un decesso per motivi naturali. La salma è stata messa comunque a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia.

