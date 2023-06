Roma, bimba di un anno morta in auto, il padre carabiniere: ‘Ero convinto di averla portata al nido’

Era convinto di averla portata al nido, di averla lasciata lì e di poter fare il suo lavoro. Come faceva ogni giorno. E non poteva certo sapere che, invece, in quell’auto, dove era sicuro non ci fosse nessuno, c’era sua figlia di 14 mesi, che lì aveva trascorso diverse ore senza che nessuno se ne accorgesse. Al chiuso, in quella vettura, fino alla tragica scoperta. La bimba di poco più di un anno è stata trovata morta ieri, intorno all’ora di pranzo, a Roma, in via dei Fucilieri, nella zona militare della Cecchignola. Pare che sia stato il papà, un carabiniere, a dimenticare la piccola in auto, convinto di averla portata al nido.

Una tragica dimenticanza, un destino beffardo. E indietro, purtroppo, non si può tornare: il nastro non si può riavvolgere, non si può riportare la piccola a scuola, non ci si può svegliare da quella che è la realtà.

Bimba trovata morta in auto a Roma, alla Cecchignola

Il papà della bimba, un carabiniere in servizio alla divisione generale per il personale militare del ministero della difesa, avrebbe dovuto portare la figlia all’asilo nido, quello interno riservato ai dipendenti. E la mamma della bimba avrebbe dovuto riprenderla, come faceva sempre. L’uomo, però, si sarebbe recato direttamente in ufficio, convinto di aver fatto quello che faceva ogni giorno: prendere la piccola dall’auto, lasciarla nelle mani delle educatrici e iniziare la giornata. Ma non poteva certo sapere che quella giornata sarebbe finita con una delle notizie più brutte: la sua bimba è stata trovata morta in auto, all’asilo nido non è mai arrivata. Una tragica fatalità, una terribile dimenticanza.

Indagato come atto dovuto

Il papà della bambina, al momento, è indagato, come atto dovuto, per abbandono di minore. E ora bisognerà chiarire i contorni della vicenda, capire cosa sia successo. L’auto, quella dove è stata ritrovata la piccola, è stata sequestrata, mentre la zona isolata per consentire i rilievi. I genitori, insieme ad altri familiari a conoscenza delle loro abitudini, sarebbero stati interrogati. Ora restano i se e i ma, con la certezza che indietro, purtroppo, non si può tornare. La bimba sarebbe morta qualche ora prima del ritrovamento, lì in quell’auto.