Roma, incidente mortale sulla Flaminia: addio a Federico, aveva solo 19 anni

Incidente mortale sulla Flaminia, un’altra giovane vittima spezzata sulle strade della Capitale. Morto un ragazzo di 19 anni: schianto fatale a bordo dello scooter.

Si allunga l’elenco delle vittime della strada a Roma. L’ultima la scorsa notte, quando un giovanissimo, perdendo il controllo del proprio scooter, è rovinato sull’asfalto perdendo purtroppo la vita. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Chi è la vittima: addio a Federico Pastore

Diffuse le generalità dello scooterista 19enne deceduto. Si tratta di Federico Pastore: adesso si cerca di capire cosa ci sia stato alla base del tremendo incidente considerando che, al momento, non risulterebbero ulteriori veicoli coinvolti.

Il ragazzo avrebbe fatto pertanto tutto da solo: l’incidente, lo ricordiamo, è avvenuto la scorsa notte (tra venerdì e sabato) quando erano da poco passate le 4.00. Con lo scooter, un Kymco Agility 125, la vittima stava transitando lungo la Via Flaminia quando, evidentemente ha perso il controllo del mezzo.

L’incidente mortale a Roma

Il ragazzo così, giunto all’altezza del sottopasso Euclide in corrispondenza dell’uscita per Tor di Quinto, è rovinato sull’asfalto. Il 19enne è morto sul colpo. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia. Tra le ipotesi in campo quella della perdita di aderenza a causa dell’asfalto scivoloso dovuto al maltempo delle ore precedenti. Ad ogni modo gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto proseguono.