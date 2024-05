Roma, invade la corsia opposta, lo schianto è terribile: un morto e un ferito grave

Incidente mortale a Roma, l’ennesimo registrato nella Capitale negli ultimi giorni. A perdere la vita è stato un uomo di 70 anni: lo schianto in Via di Castel Di Leva. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale.

Continua ad aggravarsi la settimana “nera”, anzi nerissima sul fronte degli incidenti stradali a Roma. Stamattina, purtroppo, si è verificato un altro sinistro dall’esito mortale: si tratta della sesta vittima in appena sette giorni, una vera e propria strage. L’ultimo è avvenuto stamani lungo Via di Castel di Leva, nel quadrante sud della Capitale. A perdere la vita è stato un anziano di 70 anni che è morto sul colpo.

Roma, incidente mortale in Via di Castel di Leva oggi 30 maggio

Lo schianto è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio di Torre S. Anastasia quando erano da poco passate le 10.30 di oggi giovedì 30 maggio 2024. Nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili: si tratta di una Fiat Panda, il cui conducente, un italiano di 70 anni (la vittima, ndr), per cause in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo in pieno un’auto (una Suzuki Igni, ndr) il cui conducente – un italiano di 78 anni – è stato trasportato all’ospedale S. Eugenio in codice rosso.

Ipotesi malore

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Purtroppo, al momento dell’arrivo dei soccorsi, il conducente della Fiat Panda era già deceduto. Tra le ipotesi non si esclude che l’anziano possa aver avuto un malore: da qui la perdita di controllo della propria autovettura prima dello schianto fatale con la macchina che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Ad ogni modo sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Stamattina un altro sinistro grave a Ostia

Peraltro il sinistro non è l’unico verificatosi oggi a Roma. Come vi abbiamo riportato in questo articolo un altro grave incidente si era verificato appena un’ora prima nella zona di Ostia, provocando il ferimento di un’anziana signora. La donna si trovava in Via dei Romagnoli quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un albero. Gravi le sue condizioni al momento dell’arrivo in Ospedale.