Incidente mortale sul GRA oggi: perde la vita un motociclista

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Purtroppo nell’impatto, avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina, mercoledì 29 maggio 2024, ha perso la vita un motociclista. Il traffico risulta ancora fortemente rallentato, chiuse due corsie. Gli aggiornamenti.

Sul Grande Raccordo Anulare, nel tratto Appia-Aurelia, è chiusa in questo momento una carreggiata a causa di un incidente mortale. Il sinistro si è verificato esattamente circa 2 km prima dello Svincolo 32 per Via Della Pisana (situato al Km 64,4) in direzione Aurelia. Almeno due i mezzi coinvolti, tra cui la moto il cui conducente ha purtroppo perso la vita, e un’autovettura. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, il 118, il personale ANAS unitamente ai Vigili del Fuoco.

Incidente mortale sul GRA: traffico bloccato

Ingenti le ripercussioni al traffico veicolare in zona. Anas fa sapere che alle 8.30, quindi circa due ore dopo l’incidente, la circolazione è stata ripristinata nell’asse centrale; restano tuttavia chiuse due corsie nel punto dove si è verificato l’incidente con i veicoli fatti transitare soltanto su quella di marcia lenta. Ad ogni modo ancora adesso (aggiornamento ore 9.00) permangono code e lunghi incolonnamenti sul Raccordo

Notizia in aggiornamento, ricarica la pagina