Roma, terribile incidente sulla Braccianese: grave un ragazzo, ferita anche una bambina di 7 anni

Grave incidente ieri sera sulla Via Braccianese nel territorio di competenza di Roma Capitale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, pesante il bilancio dei feriti. In Ospedale anche una bambina di 7 anni, cosa è successo.

Ancora una grave incidente sulle strade di Roma, stavolta sulla Via Braccianese, importante arteria di collegamento verso l’area a nord della Capitale, teatro di un drammatico scontro tra più veicoli. Ben tre quelli coinvolti e quattro complessivamente i feriti registrati, di cui uno in gravi condizioni. In una delle macchine era presente anche una bambina di 7 anni che è finita in Ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV gruppo Cassia.

Grave incidente sulla Via Braccianese a Roma ieri sera

L’impatto si è verificato ieri sera, giovedì 24 maggio 2024, quando erano da poco passare le 19.00. Lo scontro come detto è avvenuto sulla Via Braccianese, all’altezza del Km 7.00, ed ha coinvolto tre vetture: si tratta nello specifico di una Nissan Micra, di una BMW Station Wagon e di una Opel Crossland.

Pesante è stato il bilancio dei feriti. I sanitari hanno soccorso complessivamente quattro persone che si trovavano a bordo delle varie auto. Tutti sono stati portati in Ospedale ma in particolare uno, un giovane di 35 anni, ha riportato le ferite più gravi.

Le condizioni dei feriti nell’incidente sulla Braccianese

Si tratta del conducente della BMW, cittadino romeno, trasportato al Sant’Andrea d’urgenza. Meno gravi invece le condizioni del conducente della Micra, un uomo italiano di 41 anni, che è stato trasferito al sant’Andrea in codice Giallo. Sulla Nissan Micra viaggiava anche una bambina di 7 anni, portata all’ospedale Gemelli in codice giallo. Tra i feriti c’è inoltre la passeggera della Opel, una donna italiana di 67 anni, giunta in codice verde all’ospedale San Pietro.

I rilievi

Terminati i soccorsi, i caschi bianchi hanno iniziato i rilievi di rito per risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Da capire e accertare in tal senso eventuali responsabilità da parte degli automobilisti coinvolti. Disagi e ripercussioni al traffico, riportiamo per dovere di cronaca, si sono registrati nella zona a seguito dell’incidente.

