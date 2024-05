Grave incidente in moto: 19enne elitrasportato a Roma

Il ragazzo si è infortunato sotto gli occhi di un amico, presente sul posto.

Stava tornando a casa, quando un imprevisto ha interrotto il rientro e reso necessario l’intervento sanitario d’urgenza, via elisoccorso. Mattinata col fiato sospeso per un 19enne che questa mattina è rimasto vittima di un incidente a Roma, su strada Sabotino. Il giovane era a bordo della moto, quando purtroppo ha perso il controllo del veicolo.

Perde il controllo della moto, l’amico assiste all’incidente

Stando alla ricostruzione attuata sul posto dalle pattuglie della polizia locale, questa mattina il 19enne si trovava a bordo della sua moto, una Yamaha, in direzione Borgo Sabotino, quando ha perso il controllo del mezzo. Secondo gli agenti, sembra che abbia preso una sbandata, facendo scivolare il conducente prima sull’asfalto per circa 30 metri e poi in un fosso a ridosso della carreggiata.

Scene concitate soprattutto per l’amico del 19enne, che viaggiava dietro di lui sulla stessa strada ma a bordo della proprio moto. Il ferito è stato così trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Roma, mentre l’incidente ha provocato delle interruzioni alla viabilità, con la necessaria chiusura di una corsia di marcia nel tratto interessato, tra gli incroci con via Nascosa e strada Cerreto Alto.