Roma, le cade la sigaretta, ma lei è disabile: va a fuoco l’appartamento, morta una donna

Prima la puzza di fumo, un odore acre, poi un boato. Così i residenti si sono allarmati e hanno subito contattato le forze dell’ordine, ma non potevano certo immaginare che una donna, una signora di 66 anni, aveva perso la vita. Morta nella sua abitazione, avvolta dalle fiamme.

Tragedia all’Olgiata: 66enne muore in casa

E’ successo ieri mattina, alle 11.51, in un appartamento di via Sergio Bragato, all’Olgiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia (con il reparto Volanti e quelli del Distretto Flaminio), ma una volta dentro casa è stata fatta una terribile notizia: la proprietaria, una donna di 66 anni, era morta. Forse a causa delle inalazioni dovute al fumo, che aveva invaso l’abitazione.

Non riesce a camminare, cade la sigaretta e la lascia accesa

Stando ai primi accertamenti alla donna, che non deambulava, sarebbe caduta accidentalmente una sigaretta. Ma lei, sola in casa e senza la possibilità di muoversi, non sarebbe riuscita a riprenderla, lasciandola lì, a terra e accesa. Da qui sarebbe partito l’incendio, che ha poi invaso tutta l’abitazione. Ora le indagini sono in corso, sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica e la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: bisognerà capire davvero cosa sia successo, come e perché sia divampato l’incendio.