Roma, lite tra ragazzi rischia di trasformarsi in tragedia: accoltellato 24enne

Una lite, come purtroppo ce ne sono tante, ha rischiato di finire in tragedia la scorsa notte, tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, nel quartiere Vigne Nuove a Roma. Un grande trambusto ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno assistito a una zuffa tra ragazzi, tutti, sembrerebbe, intorno ai 20 anni. All’inizio, come succede in questi casi, lo scambio di vedute è iniziato con una discussione, poi sono iniziate le botte e, in un crescendo, qualcuno ha tirato fuori un coltello. Un fendente con il quale un 24enne è stato ferito gravemente.

I residenti hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza

L’allarme al numero unico di emergenza è stato dato subito dai cittadini di zona. E i carabinieri non si sono fatti attendere, in breve sono arrivati sul posto dove hanno trovato il 24enne a terra con diverse ferite da taglio, prevalentemente sul tronco. Dopo aver affidato il giovane alle cure del personale sanitario accorso che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale Sandro Pertini in gravi condizioni, i militari si sono immediatamente messi sulle tracce degli altri ragazzi che avevano preso parte allo scontro.

I carabinieri hanno fermato un ragazzo

Nell’imminenza dei fatti gli investigatori hanno fermato un giovane ritenuto coinvolto nella lite, della quale sono ancora ignote le motivazioni. Ma le indagini vanno avanti e non solo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, anche per individuare gli altri ragazzi che hanno preso parte allo scontro e, tra gli altri, individuare colui il quale ha impugnato il coltello contro il 24enne. Attività investigative serrate, fatte di audizioni dei testimoni e di ricerche di video di sorveglianza in zona, per dare un volto a coloro che hanno preso parte alla lite. Non è escluso che a breve gli uomini dell’Arma possano fare cerchio anche sugli altri ragazzi che la scorsa notte hanno preso parte alla furiosa lite e che scattino provvedimenti.