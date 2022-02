Roma. Litiga con la fidanzata e il padre gli spara ai testicoli, ma lui aggredisce i poliziotti che volevano salvarlo

Momenti di panico nel primo pomeriggio di oggi, 6 febbraio, a Roma, in via Ostuni, al Quarticciolo. Una lite tra due giovani fidanzati è degenerata: i toni si sono alzati e il padre di lei ha deciso di intervenire. Ma non a parole, bensì imbracciando una pistola a piombini e sparando dei colpi che hanno centrato il genero, un ragazzo di 19 anni, in testa, all’altezza del sopracciglio, e al testicolo.

Leggi anche: Roma, aggredisce studenti e studentesse mentre vanno a scuola: paura al parco

Suocero si intromette nella lite tra fidanzati e spara al genero colpendolo ai testicoli

E’ successo nel primo pomeriggio, alle ore 15:18. I colpi si sono sentiti chiaramente nel palazzo. Il ragazzo, dopo essere stato ferito, è finito a terra, sanguinante. Sono quindi stati chiamati i soccorsi e sul posto, insieme ai sanitari del 118, è arrivata anche la polizia.

Ma alla vista delle pattuglie alcuni residenti non hanno reagito molto bene e hanno accerchiato i poliziotti, rallentando le operazioni di soccorso. E, tra gli aggressori, c’era anche il fidanzato che, nonostante le ferite, era riuscito ad alzarsi e a trovare la forza di scagliarsi scontro gli agenti, i quali hanno dovuto chiedere il supporto di altri colleghi.

Solo dopo un po’ i poliziotti sono riusciti a far tornare la calma: le posizioni del 19enne e del suocero sono adesso al vaglio degli inquirenti. Il ragazzo è stato portato in ospedale per curare le ferite riportate.