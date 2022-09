Roma, litiga con un anziano e gli spacca il naso: ‘È stato lui a minacciarmi’

Prima una lite, poi la violenza. Ieri mattina all’alba, intorno alle 5, su viale Palmiro Togliatti, nella zona del Tuscolano, un ragazzo di 28 anni ha aggredito, sotto la ‘minaccia’ di una bottiglia di vetro, un anziano di 70. E gli ha spaccato il naso.

La ricostruzione della lite sulla Togliatti

Sul posto, dopo la segnalazione, sono immediatamente intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno ricostruito i fatti. E denunciato, in stato di libertà, l’aggressore: il ragazzo capoverdiano di 28 anni ora dovrà rispondere di lesioni e minacce aggravate.

Tutto sarebbe partito da una lite, poi sfociata in violenza. Stando alla dichiarazione del 28enne, quello denunciato, l’anziano, un italiano di 70 anni, lo avrebbe minacciato con un taglierino. Da qui, a suo dire, la reazione e l’utilizzo della bottiglia per colpire l’uomo. Che poi è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Come sta la vittima

L’anziano è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura del setto nasale: l’uomo se la caverà con 30 giorni di prognosi.

La denuncia

Il 28enne, invece, è stato identificato e denunciato dagli agenti di Polizia: ora dovrà rispondere di lesioni e minacce aggravate, proprio lui che ha raccontato ai poliziotti di aver solo ‘reagito’ e di essersi difeso. Eppure, nulla di tutto questo è stato riscontrato: l’anziano non era armato.