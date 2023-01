Roma, neonato di 3 giorni muore soffocato: la mamma si era addormentata mentre allattava

Lo aveva messo al mondo da pochi giorni, aspettava quel momento da mesi. Aveva preparato tutto e finalmente quel bimbo tanto desiderato lo aveva tra le braccia. Poteva coccolarlo, stringerlo a sé, guardare i lineamenti del suo viso e perdersi in quelle manine. Eppure, purtroppo, qualcosa è andato storto: mentre allattava il figlio si è addormentata. E quel colpo di sonno è stato fatale per il neonato, che è morto soffocato. La tragedia, come riporta Il Corriere della Sera, è avvenuta a Roma, in un ospedale della Capitale dove la donna aveva partorito. Lì dove aveva messo al mondo suo figlio. E lì dove, purtroppo, il neonato è morto, tre giorni dopo.

Neonato morto soffocato a Roma

La tragedia è avvenuta in corsia, nella notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso. La donna stava allattando il figlio quando, improvvisamente, si è addormentata. E il neonato è morto soffocato. Stando a una primissima ricostruzione, nel tardo pomeriggio del 7 gennaio la donna, una mamma di 30 anni, aveva chiesto al personale di rimanere un po’ di più con il suo bimbo. Lo aveva da poco allattato, voleva stringerlo, abbracciarlo, coccolarlo. Invece, si è addormentata e nessuno sarebbe passato a vedere, a portarsi via il neonato. Che, nel frattempo, era già morto soffocato: il suo cuoricino aveva smesso di battere. A dare l’allarme, quando ormai era troppo tardi, un’infermiera: inutili i tentativi di rianimazione, non c’era nulla da fare.

Le indagini

Ora la procura di Roma vuole vederci chiaro, capire come sia stato possibile. E l’ipotesi di reato dell’inchiesta, che è stata aperta, è quella di omicidio colposo contro ignoti. La donna risulterebbe, invece, come parte offesa: qualcuno poteva salvare il piccolo? C’è stata un’omissione di soccorso? Perché nessuno è passato in quella stanza? Restano i se e i ma e resta il dolore di una famiglia distrutta. Sarà l’autopsia sul corpicino del bambino ad aiutare.