Roma, precipita dal 3° piano e cade su un’auto in transito: è grave

E’ precipitata dal terzo piano di un palazzo di via Cremera nel primo pomeriggio di oggi e ora lei, una donna di origini spagnole, è in ospedale. E’ stata trasportata dal personale sanitario del 118 al Policlinico Umberto I, dove è arrivata in codice rosso, dopo quel ‘volo’ da diversi metri di altezza, prima di cadere e ‘attenuare’ il colpo su una macchina che stava transitando in quel momento. Sul caso stanno indagando gli agenti di Polizia, che stanno cercando di capire cosa sia successo.

Tragedia a Roma: 48enne precipita dal quinto piano e muore sul colpo

Ieri pomeriggio, poco dopo le 14, l’ennesima tragedia. Un uomo di 48 anni è morto cadendo dalla finestra del quinto piano di un condominio situato in Via Pia Nalli, nel quartiere Fonte Laurentina. Sul posto, anche in questo caso, sono intervenuti gli agenti di Polizia, con le volanti del Commissariato Esposizione e la sezione specializzata della Scientifica, che ora stanno continuando a indagare per ricostruire la dinamica.